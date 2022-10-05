胡宇威、陳庭妮愛情長跑八年，直到今年初才突然認愛分享求婚成功喜訊。兩人為維護愛情一路走得低調，即便都已經是準夫妻了，還是鮮少放閃，時報周刊CTWANT九月二十日晚間九點時，捕捉到胡宇威出現在台北市松山區的高級牛排餐廳外頭，正當好奇怎麼只有他獨自一人時，陳庭妮的身影才出現在餐廳門內，小心翼翼地站在玻璃門內察看外面，也可能躲習慣了一時改不了，硬是不出來同框。

胡宇威帶著漁夫帽獨自現身松山區的高級牛排餐廳外頭。（圖／本刊攝影組）

仔細一看，胡宇威走出餐廳所在的大樓外，而陳庭妮還躲在後頭的玻璃門內。（圖／本刊攝影組）

9月20日晚間9點出頭，本刊巧遇胡宇威正步走出松山區的高級牛排餐廳，原以為他撇下未婚妻陳庭妮獨自享受好料，但下一秒就發現陳庭妮的身影出現在餐廳門內，只見她左顧右盼地站在玻璃門內環顧四周，看來並沒有要走出來和胡宇威一起等車的意思。

陳庭妮在建築物內只露出一雙眼睛，畫面有趣。（圖／本刊攝影組）

直到多元計程車開到路邊，陳庭妮才終於悠哉地邊滑手機邊走出建築物。（圖／本刊攝影組）

不久後一輛多元計程車開到路邊時，陳庭妮才終於悠悠地邊滑手機邊走出來，接著直接上車，但妙的是卻沒等胡宇威一起便開走了，獨留胡宇威自己漫步台北街頭，一路走回一公里外位於中山區的家，完全不見兩人有任何互動。

兩人僅同框短短幾秒，但卻零互動，乍看還以為是兩個不認識的陌生人。（圖／本刊攝影組）

陳庭妮獨自上了車之後車就開走了。（圖／本刊攝影組）

不只零互動，在等車的過程，兩人甚至完全沒有對話，眼神也沒有交集，看來應該是想在外努力扮演陌生人，令人好奇這是雙方之間多年來的小情趣，還是小倆口真的有些小爭執呢？

胡宇威則漫步台北街頭，走了一公里回到中山區的家。（圖／本刊攝影組）

回顧兩人交往過程，胡宇威、陳庭妮2012年合作三立偶像劇《真愛趁現在》就傳出緋聞，之後又合作戲劇《真愛找麻煩》、《真愛黑白配》等，台前幕後情侶味十足，但卻始終不願承認戀情，直到今年初一公佈就是即將修成正果，胡宇威經紀人透露兩人從朋友變情人，交往七、八年，不過目前結婚日期未定，仍舊低調到不行。

胡宇威和陳庭妮今年初忽然認愛，而且一認就是宣布要結婚了，給大眾一個大驚喜。（圖／取自胡宇威臉書）

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