2022國際自由車環台公路大賽第4站在高雄盛大展開，國內外自由車好手從228和平公園出發，挑戰全長155.6公里賽道，但比賽期間封路引發民怨，許多用路人在路上與交管警察互相對罵，高市議員康裕成也是受害者之一，痛批主辦方只要求民眾改道，卻沒有明確說明替代道路，導致她從美術館出發，整整花了1小時才回到服務處。

康裕成表示，國際自行車環台賽行經愛河沿岸，結果沿線東西向交通完全不通，他從美術南二路一路往南走，就是找不到路可以接到中華路，一路上也看到許多民眾在跟警察對罵，這根本就是沒有交管的交管。

康裕成痛批，主辦單位在每個路口擺放「請改道行駛」的告示牌，卻沒有指引民眾替代道路以及道路封閉時間，由於必須一條路一條路嘗試，導致她從美術館出發要回她的服務處，原本20分鐘內可以抵達的車程，竟然花了整整1小時才到，這種交管真的令大家都非常生氣。

康裕成質疑，改道告示牌應該明確指引替代道路，而不是讓民眾傻傻嘗試每條道路，且交管警察也只會吹哨子示意民眾改道，也沒指引哪條路開放通行，另外，除了改道指引，交管時間也沒有標示，導致有民眾早上出門被塞一次，下午又被塞一次，指引民眾替代道路與道路封閉時間就是貼張告示而已，明明很簡單卻不做，才會引發那麼大的民怨。

此次國際自由車環台公路賽沿途行經高雄流行音樂中心、鳳山、美濃、六龜、旗山、田寮、阿蓮等地，許多民眾用路受影響，紛紛到各臉書社團發文抱怨，有民眾在《我是橋頭人》社團痛罵，是不是太誇張？封整條路誰都不能過，而且一封就是封半個小時起跳，其他用路人都不是人嗎？

對此，高市府運發局回應，此次依國外賽事規模及UCI規範執行交管，以保護選手及市民安全，為了避免影響用路人權益，相關單位於9月25日起，就以多元管道執行交管宣傳，針對此次交管造成困擾及交管訊息宣傳不足之處，未來將持續加強改善。