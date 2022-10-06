台灣女性登山好手曾格爾接觸登山活動3年，就創下無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰的紀錄，陽光、健康的形象深受粉絲喜愛，不料近日卻被爆料與陳姓已婚富商不倫戀，富商妻於臉書發長文控訴，人在尼泊爾的曾格爾看到後僅表示「將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」，之後不願回應；美女律師李怡貞則提出見解疑問「是有在追求貞節牌坊是嗎？」

美女律師李怡貞今（6日）發文，疑似是對近日的新聞發表見解：「通常正宮提告侵害配偶權後，甚至痛心公開聲明後，還立刻跳出來喊著要告的……嗯……我就問！！！妳是有在追求貞節牌坊是嗎？」她根據過往經驗判斷，這個澄清行為通常是做給合作廠商看的，有告有清白的概念，「阿然後拖過一段時間，最後都會被法院/地檢認證，然後酸民再酸」，更自嘲也會有風向說她幹嘛一直噹，關她什麼事，但她還是始終管不住嘴。

許多粉絲留言力挺：「不要停止妳的專業，繼續噹好噹滿」、「請李律師千萬不要閉嘴，社會風情需要你來導正。 真心覺得正義女神應該頒給你」，有人表示「貞節牌坊挺重要的，即使是假的，也要想辦法弄弄看！」、「小偷被抓也是喊他沒偷啊！」、「就是一種輸人不輸陣的概念」。

針對爆料消息指控，曾格爾透過粉專表示自己人還在尼泊爾，相關報導驚擾大家，實在不好意思，她表示「我是個以登山為志業的人，能夠走到這裡，衷心感謝各界的關心和支持。我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動。」並認為這些紛擾回到山上就什麼都不是，山就是往上走，曾格爾說14座8000米攀登的挑戰才是她目前唯一的重心，自己會以實際的表現站上世界的舞台，之後將不再回應此事，靜待法律處理。