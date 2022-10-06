近14場僅拿下2勝的統一獅，在全年度第3位置又落後味全龍6場勝場差，要挺進季後賽難度增加，王牌投手羅昂確診後歸隊首戰就要直接碰上龍隊，但總教練林岳平認為，除了9日直接與龍隊正面對決十分重要外，這幾場也必須要贏下來才有機會。

羅昂原定在9月23日先發，但賽前卻驚傳確診，獅隊只好緊急更換先發投手，而他終於在本周歸隊，「餅總」表示，羅昂將在禮拜天先發，勢必要全力搶勝。

原本獅隊在全年度戰績一度與龍隊只有1場勝場差，9月底先在台南與龍隊的2連戰都吞敗，近期更是14戰僅拿2勝，想要闖進季後賽只剩爭取年度第3名位置，但目前還落後龍隊6場勝差。

獅隊例行賽還剩13場、龍隊則還有12場，雙方則還有3場對戰，9日是龍獅兩隊直接交手，獅隊預計推出羅昂搶勝，「沒贏就差不多結束了。」雖然週日的比賽對於季後賽至關重要，但林岳平認為，其他場比賽也必須要贏下來。

今年上半季獅隊雖面臨主力打者受傷、確診，但仍可打出競爭力，但下半季開始就先吞一波連敗，下半季戰績僅拿下15勝32敗，在5隊中敬陪末座。

「餅總」認為，最大關鍵是在先發投手輪值一直不完善，「不管是確診、受傷缺陣也好，都一直是遞補、玄還的方式在對戰，不完整的輪值要連勝機會就不高，整個下半季幾乎都沒有完整的輪值。」在投手無法以最佳戰力應戰，要贏球就必須要靠打擊，無奈打線也沒有發揮，攻守兩端始終無法取得平衡點，也讓戰績始終無法止跌回升。