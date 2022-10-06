味全龍「龍王」王維中昨天繳出7局僅失1分好投，唯一失分就是被富邦悍將申皓瑋敲陽春炮，賽後王維中原本還自評是回台後最好的一役，但隨後改口，認為被申皓瑋打全壘打就像是被打爆一樣，申皓瑋則表示，自己只是設定高球做攻擊，「算奇蹟吧！他的球其實不好打。」

昨天申皓瑋在5局上從好友王維中手中開轟，申皓瑋卻認為王維中的球不好打，「我只是把球看高一點再出手，那球剛好是我要的位置。」繞壘時申皓瑋掩不住興奮之情，但他不敢去看王維中，「比完後有通電話，他說：『沒有人要跟你講話了！』就是互虧一下對方，但也有恭喜彼此。」

今年從王維中手中敲出4支安打，正好是一壘、二壘、三壘、全壘打的「類完全打擊」，申皓瑋也覺得很驚訝，「一開始沒發現自己對他4支安打都不一樣，聽其他人在說才發現是這樣的巧合，滿驚訝的。」

除了棒打「龍王」，申皓瑋敲安上一壘時也頻頻遭到王維中牽制「伺候」，他笑著說：「本來想說上一壘後要跑他一次，結果第一次牽制差點死掉。」與好友投打對決，申皓瑋沒有太多特別想法，「我只想要贏他而已，最重要就是把自己設定的位置、球路掌握好，專注面對每一次打擊。」