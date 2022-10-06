富邦悍將左投陳仕朋投出生涯年，至今拿下7勝5敗、自責分率2.75，上月更是斬獲生涯首次的投手月MVP獎，他透露，與過往最大不同，是今年借助運科儀器「Rapsodo」去解讀每一顆投球數據，讓他更有想法的投球。

陳仕朋從2019年起就是球隊陣中穩定先發，連3季都達成單季百局的目標，今年也已累積98.1局，要破百不是大問題，「前3百局有穩定為球隊貢獻，這是自己追尋的目標，希望能夠一直維持單季3位數的投球局數。」

今年陳仕朋還投不滿百局，但三振數已來到70次，距離生涯單季最多三振也只差3次，昨天更是單場飆出12K，不僅改寫隊史紀錄，更在聯盟本土左投排名第2，僅次倪福德單場13K。

不過陳仕朋直言，三振並非自己強求的目標，「我希望能夠投長局數，三振會比較消耗用球數，昨天我只是很享受與打者對決的感覺，持續進攻好球帶，也可能是昨天高三振的原因。」

陳仕朋也透露今年有一大轉變，下半季開始時自己在練投時，會看「Rapsodo」的逐球數據，分析球路、轉速，他透露是因為賴智垣有在張立帆那訓練，學會運用運科協助訓練。

一開始陳仕朋先請隊友幫忙看數據，後來自己也慢慢了解每一球的內容，藉由運科幫忙，「什麼時間用什麼球種，而不是只是投球而已，知道球的軌跡怎麼跑，自己投起球來也更有想法。」