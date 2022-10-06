110學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，6日在新竹縣立體育館進行開幕典禮，並進行高中組品勢比賽，台北市松山家商、育成高中摘下男、女團體冠軍，個人賽方面，育成高中的陳俐廷混雙、個人品勢包辦兩面金牌。

女子團體3人組賽況，基隆女中葉伃明／謝慈恩／簡湘玲以0.05分差距摘下金牌，3位選手從109學年度國中組就聯手拿過女團第2名，升上高中後繼續同隊出征，這次更上層樓摘下金牌，賽後簡湘玲表示：「這只是開始，目標是明年全中運金牌。」

男子團體3人組，松山家商的王敍名／王敍帆／鄧文智壓軸出場，第一品勢以整齊精實動作拿下7.6分，第二品勢的組合動作再取得7.77分，最終以平均7.685高分摘下金牌，松山家商教練張瀚文說：「他們第一次搭配就拿到冠軍，是認真練習的成果，接下來目標為明年全中運資格作準備。」

育成高中陳孝澤／陳俐廷在男女混合雙人組決賽中，展現絕佳默契、動作，以些微差距拿到第1名，教練張修銘指出，他們的型態、打法很相似，才決定讓他們比混雙，很開心決賽時把長期練習的成果都發揮出來。

陳俐廷並在個人品勢有出色表現，複賽排第3名的她，決賽以7.365分拿下金牌，加上混雙的金牌，個人收穫雙金，成為本屆全中錦高中組品勢最大贏家。

男子個人品勢由桃園市北科附工蘇靖哲獲得冠軍；女子團體前3名為台北市立育成高中、國立基隆女子高級中學、大安高工；男子團體前3名則是台北市松山家商、桃園市北科附工、臺北市立育成高中。

除了精彩的賽事，大會6日也進行開幕典禮，邀請前新竹縣縣長邱鏡淳、前海軍陸戰隊司令上將季麟連、中華民國海軍陸戰隊退伍協會理事長徐尚文、中華跆拳道協會理事長張火爐、國立台灣體育運動大學競技學院院長周桂名、明新科技大學校長劉國偉、穩達物流有限公司總經理黃文啟、海軍陸戰隊莒拳班退伍協會理事長李振維、新竹縣體育會跆拳道委員會主委劉貴雄、中華跆拳道高手會理事長王明智等貴賓參加。

在海軍陸戰隊莒拳好手進行示範表演後，主辦單位中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭表示：「感謝新竹縣政府提供國際級的場地，希望各位未來跆拳道之星在這裡盡情展現技藝，進一步在國際舞台上發光發熱。」

新竹縣楊文科縣長提到，這次縣政府特別提供舒適的比賽場地，前縣長邱鏡淳推動跆拳道不餘遺力，自己接續傳承下來發展，把跆拳道精神發揚光大。

基隆女中拿下110學年跆拳道全中錦高中組女子團體3人組金牌。（大會提供）

松山家商摘下110學年跆拳道全中錦高中組男子團體3人組冠軍。（大會提供）

海軍陸戰隊莒拳好手在110學年跆拳道全中錦開幕典禮進行示範表演。（大會提供）