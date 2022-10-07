蔡姓男子照顧中風臥床的妻子長達30多年，他不忍妻子長期病痛，前年在醫院病房用塑膠袋悶死妻子，兒子到庭作證說，父親照顧母親30年很細心「都帶著笑容照顧」，一審將蔡男判刑2年6月，上訴後，二審開庭時，蔡說自己罹「心碎症候群」，因精神崩潰才殺妻。庭末法官諭知，11月3日再開庭。

70歲的蔡男和外籍看護輪流照顧妻子，2020年9月5日，蔡妻病情加重住進醫院，蔡男不忍妻子長年遭病痛折磨，自己心力交瘁下，隨手用塑膠袋悶死妻子，在跑去護理站告訴護士「我太太解脫了」，經急救5天後蔡妻仍死亡。

檢方起訴後，蔡男坦承殺人，他的律師說蔡妻30年七次中風，導致照顧妻子的蔡男身體惡化，就算不就診，也可能控制能力受影響，蔡男在情感層面痛苦，全案是「慈悲的謀殺」，且蔡男自首也符合減刑要件。

蔡的兒子出庭作證表示，父親照顧母親30年很細心，「都帶著笑容照顧」，案發後家人完全沒有苛責父親，蔡的兒子也向法官遞聲明書，盼望父親不要被重判。一審台北方法院2次減刑後，判處殺人罪最低刑度2年6月，蔡提上訴。

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