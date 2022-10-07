台北市知名吳姓醫美診所醫師，在2019年與當時的潘姓女友私帶注射液、胎盤素等藥品及醫療器材回台，他還讓不是醫師的潘女，幫人施打施打臉部肉毒桿菌、玻尿酸等，台北地方法院將潘女判囚1年，另依職權告發吳男涉犯醫師法等罪，由檢方另案偵辦。

吳男建國中學、台大醫學院畢業考上醫師執照，曾在教學醫院任職，是「學霸級」醫療從業人員，他後來自行設醫美醫療診所，也常在電視節目談健康、養生相關話題。

檢方起訴指控，潘女與吳男原是男女朋友關係，2人在2019年11月15日，將未經許可的藥品及醫療器材放置在潘的隨身托運的行李內，醫療器材置入行李箱內，自香港搭機返台，關務人員當場查獲，才查知這件事情，檢方將潘女起訴。

台北地院考量潘女未全盤坦承犯行，且曾經他人簽署虛偽不實的保密協議書、誣指被海關查扣之物是他人所有，以致本件案情一度晦暗不明，尚難認有悔悟之心，判囚1年。

法官審理發現，吳男容任他當時的女友及員工為病患，且與女友一起私帶未經核可的醫療器材回台等，他涉犯反醫師法、業務上登載不實文書罪以及偽證罪，法官依職權告發，並移請台北地方檢察署依法偵辦。