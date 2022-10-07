本土疫情升溫，小兒科醫師黎博彥分享，使用鼻咽快篩的時候，如果只覺得鼻子酸酸或是猛打噴嚏，那可能都做錯了，因為正確快篩完，應該要覺得喉嚨卡卡、有點類似胃食道逆流才對。所以大家不要對自己太溫柔，往深處慢慢推下去就對了，不過，切記戳對位置不應該會痛，所以如果覺得很痛請別硬戳。

小兒科醫師黎博彥日前在臉書發文表示，大家對自己太溫柔了，做完鼻咽快篩後，如果只有感覺到鼻子酸或是猛打噴嚏，那八九不離十是錯的！因為他之前就說過，正確操作完鼻咽快篩取樣，應該會出現些微胃食道逆流、喉嚨卡卡的感覺，所以大家做快篩的時候不要客氣。

黎博彥指出，鼻子部分捅不下去，只要想著要往深喉頭的地方推下去，撈一撈喉嚨、有種要催吐的感覺就對了。畢竟如果專程跑來診所讓他出手，就是要多花錢了。

貼文引起網友討論，「看到這篇，總覺得自己早上例行戳鼻子，好像都不夠深入，如果真的有需要我還是去找爺爺戳好」、「真的深度和位置很重要」、「每次搓鼻子還沒到喉嚨，就一直打噴嚏」。

另有網友則好奇詢問，快篩採樣的棉棒要多深入才夠準確？對此，黎博彥也留言回應說，如果由他來操作快篩的話，他的手會握在棒子的尾端，緩緩插鼻子裡面，直到他的手碰到鼻孔才會停，而這個過程中，如果戳的位置是正確的話，應該不會感覺到疼痛，因此如果發現會痛，千萬不要還傻傻一直往下戳進去喔！