地牛翻身！氣象局表示，10月7日13時13分，花蓮發生芮氏規模4.5地震，地震深度14公里，震央位在花蓮縣卓溪鄉。各地最大震度：花蓮縣4級、台東縣3級、南投縣2級、嘉義縣1級、雲林縣1級、台中市1級別。

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