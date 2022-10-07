13：13花蓮規模4.5地震 最大震度4級 13:222022/10/07 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 13：13花蓮發生規模4.5地震。（圖／氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！氣象局表示，10月7日13時13分，花蓮發生芮氏規模4.5地震，地震深度14公里，震央位在花蓮縣卓溪鄉。各地最大震度：花蓮縣4級、台東縣3級、南投縣2級、嘉義縣1級、雲林縣1級、台中市1級別。 陸9月末外儲規模30290億美元 陸外匯局：9月境內外匯供求延續基本平衡 伊朗西北部發生規模5.7地震 至少276人傷 2藥頭藏身公寓 花蓮警搜索當場查獲3款毒品數量破百包 #花蓮 #地震 #規模 #氣象局 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國慶3天連假 蘇花路廊首日車流量預估達1萬6千輛次 12:222022/10/05 生活 花蓮新城幸福巴士上路 南北2路線接駁就學就醫 15:502022/10/05 生活 大陸央媒重申：牢牢守住不發生規模性疫情的底線 12:002022/10/07 兩岸 花蓮日打包168公噸生活垃圾 等待台泥2023水泥窯完工 13:422022/10/05 生活 小花蔓澤蘭變身綠金 花蓮林管處研發醋液酚多精除臭又消毒 17:212022/10/05 生活 垃圾帶走 美景留下 共創花蓮海岸幸福環境 10:002022/10/06 生活 地震後東部交通斷 民眾黨參選人爭取花東快速道路 13:372022/10/06 生活 下班小心狂暴雨彈！北北基5縣市豪大雨特報 16:422022/10/06 生活 花蓮參選村長涉賄選 連同2樁腳遭押 04:102022/10/07 地方新聞 花蓮台泥水泥窯代燒垃圾 明年6月試運轉 04:102022/10/06 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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