男星許凱皓日前以選秀節目獲得眾多粉絲喜愛。誰料，近日被一名女外送員指控表示，去年4月時，許凱皓將車違規停在慢車道上，她閃避不及而撞上，導致右腳多處骨折、骨裂。對此，許凱皓在昨（6）日晚上發布澄清影片，還原整起事件前因後果，並PO出多張證據，期許外界能還他一個清白。

日前，一名女外送員出面向媒體控訴，去年4月開車違規迴轉且違停在慢車道，致女外送員閃避不及撞上，造成她右膝粉碎性骨折、右腳趾多處開放性骨折，但許凱皓當時只關心他的愛車，並且言詞強勢、失禮，不只多次提到「是你的，還敢告」，甚至要求分期償還40萬元和解金。

爆料一出，各大媒體爭相報導。事情越演越烈。直到昨（6）日晚，許凱皓本人在YouTube頻道及臉書上發表影片回應。只見影片中許凱皓多次表示對於外送員的愧疚與懺悔，但也提到關於她的指控，部份內容與事實有所出入。對於事件的全貌，他分別一一點出、說明。其一他表示事情發生的第一時間便有打電話請救護車前來，言詞間也無酸言酸語，並且有多次道歉展現誠意。其二，調解金額以及分期付款的部份皆是雙方同意才達成協議，並無言詞強迫也無拖欠款項一事。其三，他表示經過專業判定，雙方同為肇事原因，且雙方達成和解後，民事或刑事上都已撤告，也沒有過失傷害罪這件事。影片中也附上調解成立、判決書、匯款明細等相關資料，供大家查證。

許凱皓在YouTube及臉書上發布澄清影片回應。（圖／翻攝自許凱皓YouTube）

澄清影片中有PO出證據。（圖／翻攝自許凱皓YouTube）

在影片最末的聲明中，許凱皓表示自己身為公眾人物，卻做出不好的示範感到非常抱歉，也多次表示對外送員和粉絲的歉意。他提到希望在聲明後別再有與事實不符之錯誤指控或散布，否則將依法律程序維護自身名譽。粉絲們看完影片之後也紛紛留言表示關心，「你已經很勇敢面對了，意外發生了，就好好解決，相信上天會眷顧每個真誠的人」、「人非聖賢孰能無過，唯有講清楚說明白，有錯就改，並勇於面對問題並即時解決，如此才能更加成長與茁壯，加油。」