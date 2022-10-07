前立委郭正亮。（資料照片）

民進黨台北市長參選人陳時中日前替自己打分數，「整體防疫成績85分、疫苗採購90分」。對此，前立委郭正亮怒轟是權力傲慢，還好意思說85分？這種事怎做得出來？怎會這樣？

郭正亮7日在中天電視《洪淑芬辣晚報》指出，民進黨雙標到看不下去。做同樣的事但只會指向別人，都不會反省自己，「認個錯、道個歉，會死人？」為何這種事都做不到？這就是權力傲慢，陳時中最明顯！

郭正亮直言，陳時中把防疫成果都攬到自己身上，還打85分，這種事怎做得出來？疫苗有多少是別人幫忙買的？有多少國家捐的？這難道是陳時中的功勞？車來速、快篩陽等同於確診，都是別人的想法，別人買的疫苗，通通都說他得分，怎不去說大家排隊買口罩？還好意思說85分？怎會這樣？

郭正亮也認為，沒收初選就會引起反彈，譬如鄭寶清最明顯，他很認真參加初選，憑什麼沒機會？連基本程序都沒有；林佳龍也沒初選，被逼去選新北市。

郭正利強調，蔡英文決定要挺林智堅，兩天後就翻盤，而這一局就是從林智堅翻盤開始，整個執政的威信都沒了，怎會做出這麼離譜的判斷！