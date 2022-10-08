台南市長黃偉哲和市議員李宗翰8日在後壁區舉辦聯合競選總部成立大會。（議員李宗翰服務處提供／李俊淇台南傳真）

台南市長黃偉哲和市議員李宗翰今（8）日於後壁區舉辦聯合競選總部成立大會。國策顧問黃崑虎先生來為議員李宗翰披彩帶，現場百工百業青年團送上代表地方發展重任的槓鈴，由黃偉哲和李宗翰舉起，代表承擔責任和肩負鄉親期待。

聯合競總成立，國策顧問黃崑虎、立法委員林俊憲、陸委會主委邱太三、立法委員郭國文、以及台南市的議員們也紛紛到場致詞，各地團體也送上好彩頭、包粽等賀禮祝福，而副總統賴清德也特別委託立委林俊憲帶來賀電，祝福連任順利。

市長黃偉哲指出，擔任後市長後將官邸設於新營，就是將溪北發展視為己任。過去競選造勢強調傳統職業團體，但身為重視青年力量，創設青年事務委員會的市長，今天凸顯百工百業的青年，希望看到年輕人在家鄉的一百種活力。

台南第一選區議員李宗翰表示，長期關注育兒、就業創業、農業、交通、空汙、運通環境等議題。這次成功號召農漁、警消、法律、餐飲、醫療、教育等行業青年支持，讓他們在槓鈴繫上「溪北有建設」、「產業好發展」、「地方好趣處」、「青年創新力」等期許，並在地方之光，奧運舉重勇奪第四的方莞靈見證下，與市長黃偉哲負重舉起，也象徵勇於承擔。

競選總會現場除了造勢活動外，另有青創青農市集，除給青年朋友展現特色產品，也給民眾更親切的方式進行公民參與，同時當天所得也將捐出10％給公益團體。