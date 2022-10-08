樂天桃猿近10場僅拿下2勝，近期又是3連敗狀態，先是梁家榮車禍缺陣，朱育賢又在打擊練習時遭反彈球擊中鼻樑，陣中陸續傳出傷兵及球員確診的狀況，意料之外的是連發，總教練曾豪駒認為雖無法預防，但更重要的是把該專注的是做好，「想辦法把氣變好，做好該做的，企圖心要更強烈一點。」

朱育賢在5日打擊練習時，球打到網子後反彈到臉上，直擊他的鼻樑，導致鼻樑軟骨骨折，雖不至於影響出賽，但由於尚未消腫無法動刀治療，必須要先化身「面具俠」保護鼻子，避免二次撞擊。

朱育賢昨天拿到透明面罩後就立刻使用，但目前只先在守備時會戴上，「有面罩會比較有安全感，這是完全符合臉型去做的，不會晃動也不會擋住視線，且這個面罩可以分擔受力，如果又遭到撞擊會比較安全。」

被球打到的當下朱育賢本以為不嚴重，結果鼻血直流後才緊急就醫，現在鼻子仍處在腫脹的情況，因此還無法動刀治療，他笑著說：「現在不能揉鼻子，有時候忘記去揉到真的超痛的。」