民進黨台中市東南區市議員參選人鄭功進（後）與同黨台中市長參選人蔡其昌（前）8日於南區成立「行動派」聯合競選總部。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

民進黨台中市東南區市議員參選人鄭功進與同黨台中市長參選人蔡其昌，8日於南區成立「行動派」聯合競選總部，大會現場氣氛熱絡，蔡其昌與鄭功進說，盼選民支持，當選後讓正在轉骨中的東南區「榮景再現」。同黨參選人陳雅惠，則在樂成公園舉行宇宙馬戲團表演，周末與小朋友同樂。

現場立法委員黃國書、張廖萬堅、何欣純及法醫高大成等人也到場力挺，鄭功進更首度攜手永和里里長候選人陳淑華、新榮里里長候選人蔡明昌、振興里里長候選人曾秀珠及干城里里長候選人呂彥蓉共4位候選人聯合造勢，希望與台中市長候選人蔡其昌組成行動派戰隊，「4箭齊發」改變東南區。

鄭功進表示，台中市東南區人口數已突破20萬人，其中南區的社區大樓林立，他主動擔任起防疫急先鋒，送防疫面罩並自費製作萬份隨身防疫酒精瓶及口罩，就是為了保護區里間的「公共衛生」。

「邪惡的魔豬哭哭散播宇宙病毒讓動物們都遭受感染，還要讓所有人都感染感冒病毒，宇宙馬戲團的動物們團結一致，終於打敗了魔豬哭哭，世界恢復往日和平」活動中，陳雅惠化身為魔法姐姐，與小朋友們合力打敗魔豬哭哭，樂成公園充滿歡笑和尖叫聲。

民進黨台中市東南區市議員參選人陳雅惠說，目前台中市公托1位難求，未來她若當選，一定會全力爭取提高生育補助，爭取學校營養午餐免費，增設公立幼兒園，非營利幼兒園，以減輕家庭育兒負擔。