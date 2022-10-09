《Yahoo Sports》資深記者海恩斯9日搶先爆料，湖人早在今年6月就跟籃球事務副總裁佩林卡完成多年續約，雙方合約關係將到2026年結束，這代表佩林卡跟湖人新任總教練漢姆的合約同時到期，更表示湖人高層仍然信任佩林卡過去5年以來的整軍功力。

現年52歲的佩林卡，從2017年開始接任湖人總管工作，直到2020年升任湖人籃球事務副總裁，在他擔任湖人總管的隔年，也就是2018年夏天簽下「小皇帝」詹姆斯，接著2019年透過三方交易，把「一眉哥」安東尼戴維斯從鵜鶘帶來了湖人。

詹姆斯與安東尼戴維斯隨即在2020年奧蘭多隔離泡泡賽季幫助湖人拿下總冠軍，兩大球星也在同一年完成首次續約，詹姆斯更在今年夏天完成第二份續約(兩年9710萬美元)，也讓佩林卡成為史上首位可以跟詹姆斯完成兩次續約的NBA總管。

不過湖人去年夏天找來韋斯布魯克，造成上季連附加賽都沒辦法打的窘境，導致上季一結束就開除前總教練佛格，改找毫無總教練資歷的漢姆執教，更先後挖來貝弗利與薛洛德兩人補強後場，假如湖人在新球季戰績還是沒起色，佩林卡恐怕位置就很難保住了。