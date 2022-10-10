男星KID（林柏昇）除了演藝事業，還投資野人火鍋店，但新竹分店卻發生肉品被調包事件，客人點的A5和牛，上桌竟變成邊角料。對此，KID今（10日）宣布新竹分店退回試營運模式，而當事店家稍早透過臉書致歉，希望外界再給他們一次機會。

新竹野人火鍋店10日傍晚，在臉書粉專針對肉品被調包事件深深道歉，認了內部沒有做好出餐和員工的服務品質，「即日起『野人火鍋-新竹店』將恢復試營運不收服務費的型態，我們也會認真負責調整到最佳狀態再出發！懇請能給我們一次機會，讓我們爲您服務。」並宣布營業時間改為22:00，最後收客時間為20：30。

不少鐵粉顧客紛紛留言打氣，但也有網友不領情的酸：「退回試營運是甚麼新的道歉方式嗎？是代表之後在試營運期間有員工犯錯是消費者自行買單的意思？」對此，有內行人解釋試營運的意思，就是加盟店如果在合約時間內未達到直營店的要求，可以收回許可權並取消合作。

新竹野人火鍋日前驚傳肉品被調包，有顧客點了最貴的A5日本和牛背脊肉，店員送上來的卻是只有油脂的邊角料，反應後店員認錯道歉，又拿出新的一盤肉，結果下層肉仍是邊角料，氣到要結帳離開，此時店員才送上正常水準的「A5和牛」肉盤。該顧客表示，他當時已無心情吃鍋，獲得免單後到個人IG評論，店家卻在道歉後封鎖他，決定公開爆料。

一名消費者在野人火鍋點了日本A5和牛，店員兩度送上滿是油脂的邊角料，第三次才送上正常水準的肉盤，但消費者已決定不吃離開。（翻攝自臉書新竹爆料公社）

KID得知新竹店出包後，火速在臉書發文致歉，強調和夥伴很用心經營火鍋店，每次出包和客訴，他都會親自轉發到各店進行改進處理，也會想辦法加強員工訓練或是與主管的溝通。KID強調，自己很尊敬內外場的每一個人，他只是站在前面宣傳或者被釘爆的目標，承諾將來仍會扛責任到底，「所以既然我有話語權，我也直接宣布新竹野人火鍋店從今天開始退回試營運模式，在服務沒有達到總店標準前，將維持這個決定！」