美國通用原子公司表示 他們已收到美國海軍的一份委託，將繼續開發、評估可供外銷的電磁彈射系統(Electromagnetic Aircraft Launch System)和先進攔截裝置(dvanced Arresting Gear)，以準備將其出售給法國。

商業內幕(BusinessInsider)報導，法國正計畫建造新型核動力航空母艦，以取代現役的戴高樂號(Charles de Gaulle ,R91)，該計畫項目被稱為PANG (Porte-Avions de Nouvelle Génération)，意為「下一代航空母艦」。雖然它還未命名，但確定將會比其戴高樂號來的大很多，達到7萬噸，夠資格被稱為「超級航艦」。

法國現役的戴高樂號，是世界上唯一的「非美國核動力航艦」，全長261公尺，滿載排水量42,000 噸。原本計畫建造2艘同型艦，以取代原本的克里孟梭號(FNS Clemenceau R98)與福煦號(FNS Foch,R99，後被廉售給巴西，改稱聖保羅號)。然而，法國低做了戴高樂號的建造難度， 2座K15 壓水反應爐的極速不夠，僅到27節，因此最終只完成1艘。

戴高樂號於2001年開始服役，至今已接近壽命中期，也到了開始規畫下一代航空母艦的時候。依照慣例，法國航空母艦採用的是美國的飛機彈射器與返降系統，只是因應法國航空母艦較小的尺寸，彈射器的長度也較短。

戴高樂的最多可搭載40架飛機，通常是30架飆M(Rafale-M)海軍戰鬥機、兩架E-2C 鷹眼預警機(Hawkeye AEW)，以及其他的直升機，包括NH90、AS565、AS365等等。

戴高樂號的第一次實際戰鬥，在2001的反恐作戰「持久自由行動」，在此期間，戴高樂號派出了700架次的戰機打擊塔利班目標2011年，利比亞革命期間，在利比亞上空畫定了禁航區。

2015年起，戴高樂號也參與打擊ISIS的作戰，對伊拉克的IS目標發動空襲，並支持解放摩蘇爾作戰。

法國海軍參謀長范迪爾上將(Pierre Vandier)在7月份談到戴高樂號與下一代航空母艦時說：「戴高樂號採用美國海軍尼米茲級航艦(Nimitz Class Aircraft Carrier)彈射器的短版本；對於未來航空母艦，我們也決定繼續使用美國設備，將是電磁彈射器和電磁阻攔裝置。」

PANG 將是對戴高樂的重大升級，計畫全長300公尺，排水量約74,000噸，這絕夠夠資格稱為「超級航艦」，第一艘公認的超級航艦是美國海軍佛瑞斯特級(Forrestal-class)，該艦排水量達到65,000 噸，立下了標竿。

PANG 將使用2具K22壓水反應爐，每具反應爐可產生220百萬瓦的電力，相比於前代的K15，每具僅有150百萬瓦，因此PANG的動力將比戴高樂號多出140百萬瓦。同時與戴高樂號的核能-蒸氣輪機不同，新航艦將採用電力驅動，反應爐專心供電不需要調節轉速，電動馬達來負責航艦的動力。

PANG 計劃於2025年開始建造，預計將於 2036年可進入海上試航，隨後於2038服役；相對的，戴高樂號預計將在這一年退役。PANG 將取代戴高樂號成為法國海軍的旗艦，至少可服役到2080年。