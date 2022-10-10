國立自然科學博物館10日分享館藏，1969年美國總統尼克森贈送的中華民國國旗與月岩。（圖／翻攝國立自然科學博物館臉書）

國立自然科學博物館10日分享館藏，壓克力球中米粒大小的物質就是月岩。（圖／翻攝國立自然科學博物館臉書）

慶祝雙十國慶可見不少國旗飄揚，國立自然科學博物館今特別分享館藏，是一面由美國贈送的中華民國國旗，曾隨阿波羅11號登上過月球。迷你國旗照片曝光後，也引起民眾關注，不少人直呼長知識，也敲碗希望館方能再度展出。

國立自然科學博物館今在臉書發文，分享一面去過月球的迷你國旗與當時採集月岩標本，1969年這面國旗曾隨阿波羅11號登陸月球，美國把這面布旗送給中華民國，原本蒐藏於中研院物理研究所，1994年才輾轉來到科博館。

具有歷史意義的迷你國旗引起網友留言討論，「鎮館之寶」、「感謝小編特別撰文介紹，真是大開眼界」、「好想看啊」、「在天文館看過本人」、「請問這個館藏什麼時候要再展出呢？」但館方也回覆，這面國旗與月岩收在地質學組蒐藏庫，並不會對外展出，只是應景開箱給大家觀賞。

國家太空中心NSPO也曾在國慶日發文解釋，阿波羅11號太空船的行囊中，除了兩個太空人和科學儀器，還夾帶了一批嫘縈布料的小旗子，這些旗子尺寸為10.16×15.24公分，包含聯合國旗幟、世界各國國旗、美國各州州旗等，其中也包含中華民國國旗。

時任美國總統尼克森（Richard Nixon）將這些登月過的旗子，連同封在壓克力球中米粒般的月岩製成特別的紀念品，送給美國五十個州、美屬領地、聯合國總部以及所有會員國，做為「全人類一起上月球」的親善禮物。​

紀念品臺座下方有兩塊金屬牌，分別寫​「敬獻給中華民國人民，美利堅合眾國總統─理查．尼克森贈」以及「這一面貴國的國旗曾經由阿波羅11號攜帶前往月球再回來，這件月球表面的碎片是由第一次載人登月的組員帶回地球的」。此紀念品曾在2019年於台北天文館「太空先鋒─登月50」展覽展出。