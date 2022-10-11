被封為台灣第一女優的吳夢夢臉蛋甜美、身材火辣，近年更演而優成為監製，最近她在Youtube頻道內坦言常被網友私訊騷擾，不是曬出下體照片，就是留言求滾床，還有人曾經非常誠懇的想跟她「約會」，她則回應對方如果對拍謎片有熱誠的話，要不要考慮來她公司，「我找女優戴著假雕，你可以接受『被進入嗎？』」讓對方瞬間閉嘴。

吳夢夢最近在Youtube頻道《思春社》公開常被網友私訊內容，她坦言成為公眾人物後，許多人都會找上門，因為職業的關係，大家常對她有遐想，以為她很開放好約，讓她覺得很無奈，大多都懶得回，被問什麼樣的私訊會引起她注意？她回：「我覺得跟我分享經驗的會比較願意跟他聊下去」，像是分享生活、今天吃了什麼、看了什麼電影，或稱讚她的狗很可愛，又或者是看過她作品想認真討論心得的，她都會願意回訊。

吳夢夢用一句話讓約滾床網友閉嘴。（圖／翻攝自思春社 Youtube）

吳夢夢出道後就自曝死會，且強調只跟男友拍片，被問到假如自己今天單身，怎樣的私訊會讓她進一步想認識對方？她坦言會看外表，長得帥、可愛、或像她的狗都可以。話鋒一轉她拿起手機開始念網友給她的私訊，曾有人問她除了男友外，可以「偷偷開放」跟別人滾床嗎？還有人上個月出10萬找她滾床，這個月再問一次竟然減價到5萬，讓吳夢夢哭笑不得，只能一一打槍。

吳夢夢更分享，有個人曾非常認真誠懇地問她：「要達到什麼條件才能跟妳約會？一次也好」，吳夢夢反問他如果想拍片，願不願意來她公司請女優拿假雕「被進入」，立刻讓該網友不敢再說話，而吳夢夢很少有搭訕帥哥的經驗，直說：「我覺得那些帥哥都不存在在現實中」，如果自己單身會在遇到時直接去問對方，最後還給大家一個忠告，「如果你是男的，不要私訊我」，似乎再三表示自己和男友關係穩定，目前真的沒有其他念頭。