網紅鳳梨（吳泓逸）過去曾以台味直播走紅，加上幽默又搞笑的形象而受到大批網友喜愛，目前正與「秘書」歐菈穩定交往中的他，也經常透過社群媒體分享情侶間的趣事及互動。而近日鳳梨被網友問到「一晚能與女友運動幾次」，他竟大方公開兩人的「完事照」，再度掀起暴動。

經常在網路上製造各種話題的鳳梨，近日再度於IG的限時動態上，與網友們玩起了你問我答的遊戲，而當他被網友問到「現在還能一夜幾次」時，鳳梨竟大方的PO出兩人的床單完事照，表示「不解釋」，令網友們大吃一驚。而照片中，只見一張藍灰色的床單上有著大片水漬，旁邊還有一坨用過的衛生紙，讓不少人想入非非，害羞不已。

事實上，鳳梨過去曾公開透露自己有「入珠」，並入了7749顆，讓整個「小鳳梨」腫到不行，而他雖表示當下很痛，但事後卻相當自豪「鼠署已經不是眼鏡蛇，也不是雨傘節，鼠署現在改名，江湖上要叫『孔雀』，雀兄！」在當時同樣引起大批網友熱議。

另外，鳳梨與歐菈感情穩定，更時不時在網路上公開調情，不久前歐菈便曾PO文表示「老闆你可不可以每天乖乖喝雞精？每晚可不可以放進企（去）一下下就好？」疑似質疑鳳梨的床上功夫，對此，鳳梨也回應「莫名其妙，到底在演哪齣？」情侶間逗趣的互動同樣逗樂不少粉絲。