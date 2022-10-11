「呆萌女神」元元（吳婕安）擁有一張可愛又漂亮的臉蛋，身材火辣的她也是節目寵兒，傻大姐的個性擄獲不少粉絲，她也常常因為身材而成為熱門話題。近日她在社群平台分享自己去海邊玩結果被閨密「襲胸」，以及昨(10)日曬出一張辣照，被網友提醒「露點了」。

元元國慶連假期間，和江佩諭、陳敬宣一起出去玩，大家玩得不亦樂乎，還被拍下與陳敬宣打鬧的畫面，只見元元穿著兩截式服裝，陳敬宣推了她一下，而手的位置放在靠近胸的位置，讓元元笑稱「我被…襲胸了」。

網友看了笑翻，紛紛開玩笑道：「以抱制抱」、「跟老陳的感情真好」、「連女生都抵擋不住元元的可愛與好身材，忍不住想要靠近點有肢體接觸」、「看起來是快樂的襲胸」、「人家摸妳，妳就摸她」。

另一方面，元元日前推出同名《元元》寫真書，一上市立即銷售一空，昨（10）日元元在IG的限時動態宣傳自己的新書，並曬出一張只穿內衣滾床的照片，有網友看到照片好心私訊：「想提醒一下這張露點了啦」，對此，元元打上充滿納悶的問號，直說「很常收到類似的訊息，回覆一下，拍攝都有做好防護喔，謝謝你們」。