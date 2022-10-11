大甲火車站內擠爆排隊人潮並延伸到站外，該站限量1000份「海岸線通車百年紀念套票」，不到中午就秒殺。（陳世宗攝）

大甲火車站內擠爆排隊人潮並延伸到站外，該站限量1000份「海岸線通車百年紀念套票」，不到中午就秒殺。（陳世宗攝）

台中市副市長令狐榮達、立法院副院長蔡其昌等，各界受邀出席今天的慶祝活動。（陳世宗攝）

台鐵出動「國王蒸汽火車」DT668蒸汽火車，今早在大甲車站出發，「嘟、嘟、嘟」聲，引爆鐵道迷熱血。（陳世宗攝）

台鐵出動「國王蒸汽火車」DT668蒸汽火車，今早在大甲車站出發，「嘟、嘟、嘟」聲，引爆鐵道迷熱血。（陳世宗攝）

慶祝海線鐵道通車百周年，台鐵局與台中市政府11日在大甲火車站舉辦「台鐵海線百年慶祝活動」。台鐵出動「國王蒸汽火車」DT668蒸汽火車，「嘟、嘟、嘟」聲引爆鐵道迷的熱血；台鐵局主任秘書陳裕謀說，海線雙軌工程計畫已推動中，期望下一個百年慶活動是雙軌路線帶給地方更多便利。

台鐵為慶祝海線鐵道通車百年，出動DT668經典蒸汽老火車，從彰化扇形車庫出發，沿途停靠台中追分、清水、大甲、日南等4站，鐵道迷在火車行經沿線天橋、路旁與貨車站內捕捉「國王」的身影，DT668蒸汽火車以「嘟、嘟、嘟」聲與陣陣白煙回應鐵道迷的熱情相迎。

海線面積最大大甲火車站前，台鐵局及台中市政府舉辦「台鐵海線百年慶祝活動」外，大甲火車站內擠爆排隊人潮並延伸到站外，該站限量1000份「海岸線通車百年紀念套票」，每份100元、每人最高限量5份，不到中午就秒殺，向隅的鐵道迷不滿質問站務人員，引起鐵路警察關切。

副市長令狐榮達說，台鐵海線全線於1922年10月11日通車至今剛好百年，為響應百年盛事慶祝活動特營造懷舊、復古氛圍，邀請台中傑出表演團隊以鐵路舊時光、老故事主題舞碼，呈現鐵道黃金歲月；引領大家回顧台鐵海線車站周邊百年來發展，期望在蒸汽火車鳴笛出發後，迎接下一個百年。

立法院副院長蔡其昌指出，十幾年前到日南車站時，發現車站經過百年已老舊不堪，那刻起從中央爭取許多經費，進行日南車站周邊環境整建計畫，日南已變成台中網美景點；未來若有機會擔任市長，要投入更多心力活化古蹟，讓台中成為活化古蹟最好的城市。

台鐵局主任秘書陳裕謀說，100年來海線發展有目共睹，在通勤、通學及地方發展都扮演重要角色；大家引領企盼的海線雙軌工程計畫已推動中；期望在最短時間內通過後進行綜合規畫，盼下一個海線百年慶祝活動是雙軌路線帶給地方更多便利。

觀旅局長韓育琪強調，台中海線觀光資源豐富，包含宗教文化、海洋生態及遊憩亮點等，搭配海線鐵道百週年議題，觀旅局規畫4條「海線雙鐵小旅行」一日、二日推薦遊程供遊客參考；後續將加強行銷推廣，鼓勵各地旅客到台中海線進行低碳旅遊。