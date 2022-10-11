鄭怡10日出席在榮星花園舉辦的雙十台北Let's Party音樂會。（親子草地音樂會提供)

賴銘偉10日出席在榮星花園舉辦的雙十台北Let's Party音樂會。（親子草地音樂會提供)

民歌天后鄭怡10日出席在榮星花園舉辦的【雙十台北Let's Party】親子草地音樂會，她以經典歌曲〈月琴〉完美嘹亮高音驚艷登場，接著帶來18歲時演唱的成名曲〈微風往事〉，及〈海上花〉、〈想飛〉等金曲，在演唱〈小雨來的正是時候〉前，鄭怡分享這首歌1983年發行，當時蟬聯流行歌曲排行榜冠軍長達13週，那時幾乎連續三個月台北都飄雨，笑說「這首歌可能有個魔咒，但今天演出竟然沒飄雨，破除神奇魔咒不可思議。」

鄭怡台上也分享因疫情開啟斜槓人生，除了參與電視劇《粉紅色時光》與《酷蓋爸爸》戲劇演出，並斜槓直播主持，曾邀請光良、溫昇豪、林凡、…等超過六十位以上名人直播訪問。特別的是今年更斜槓成為鉤織班老師開課教學，緣起因疫情期間的某次隔離接觸鉤織後，覺得非常療癒身心又過癮，做完織品也很有成就感，而後將作品送給粉絲更是引起大家紛紛敲碗許願開課，便在7月開班授課，是今年一大突破。鄭怡說：「一定要保持年輕的心情，不管幾歲都別放棄自己夢想的追求，永遠都要覺得一切都有可能，就可以做得到！」

搖滾宮主賴銘偉也背著吉他登場帶來黃妃的〈追追追〉與邦喬飛樂團的〈it's my life〉 ，他接著演唱首張個人台語專輯中的〈鬥陣搖落去〉，輕鬆搖擺曲風讓台下觀眾忘我熱舞，賴銘偉也逗趣說：「今天天氣雖然變冷，但大家熱情都不減唷，從台下這位大姐看似舞功高深的門派掌門人，就知道大家都非常熱情！」

賴銘偉感念挺過這兩年疫情，帶來一首去年發行的台語歌曲〈我挺你〉，獻給前線辛苦的醫護人員，歌曲也是大愛劇場《觀音對我笑》主題曲，期望能帶給大家更多勇氣與力量，最後在BEYOND〈海闊天空〉歌曲中期待拋開所有陰霾，瀟灑的歌聲中完美結尾。