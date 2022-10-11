掃街基本功！選戰倒數衝刺，民進黨新北市長候選人林佳龍今(11日)一早即到鶯歌建國市場拜票，一步一腳印力求用誠意感動民意，隨後更盛大成立鶯歌區競選總部。林佳龍謝謝在地立委蘇巧慧及沿途現場鄉親的熱情支持，團結展現出了非凡的高昂士氣，喊出「挺翻新、挺進步，讓新北做民主的後盾！」

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林佳龍表示，自從投入選戰後，蘇巧慧委員一路支持，今天來到鶯歌，看到鄉親的肯定、地方的建設，更能感受蘇巧慧在地經營的用心，一位好的立委，可以成為中央與地方的橋樑，做出讓市民有感的成績，蘇巧慧就是最好證明。

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「新北大翻新就是希望讓對的人創造新格局！」林佳龍說，蔡英文總統在中央執政，地方就由他來積極配合，以新北市作為首都圈軸心，與中央聯手打拚、帶動整體發展，讓台灣越來越好！在地方，他有台中市廣域治理的經驗；在中央，他有交通建設擘劃執行的能力，從國土規劃、交通路網、觀光發展、危老都更，以及照顧新北市民的社福政策，都有完整政見向市民頭家報告，決心要讓新北真正升級！

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「下一個十年是屬於新北的世代，新北如果好，台灣就會跟著更好。」林佳龍懇請鄉親幫忙拉票，不只市長當選、議員也要全壘打，讓新北市成為民主的後盾！