分區系列賽12日開打，首個登場的組合是國聯費城人對戰勇士。衛冕軍勇士在9局下半展現他們一貫的的韌性，但是費城人前半場造成的傷害過大，最終費城人7比6險勝，在五戰三勝制的比賽拔得頭籌。勇士王牌左投弗里德（Max Fried）大為失態，3.1局被打6分種下敗因。

開戰前夕費城人宣布湯姆森（Rob Thomson）正式就任總教練，並與他簽下兩年合約，全線軍心大振，首局在兩人出局後連敲4支安打攻下兩分，第3局、第4局再藉著長打和對手失誤合計又攻下4分。勇士只有捕手達諾（Travis d'Arnaud）以陽春炮回擊，弗里德在第4局慘遭KO，費城人以7比1拉開6分差距。

費城人先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）雖然只失1分但也投得不輕鬆，5次四壞保送，短短3.1局用掉86球而提前退場。5局下勇士又是靠著達諾二壘打掃回兩分，追到4分差距。

費城人右外野手卡斯提阿諾9局下半美技接殺。（MLB臉書）

9局下勇士最後進攻機會，兩人在壘時歐森（Matt Olson）撈起一顆偏低的沉球，打得見高不見遠，沒想到中外野手不斷後退，這球居然一路飛出400呎的圍牆，3分全壘打！險些翻船的費城人靠著右外野手卡斯提阿諾（Nick Castellanos）的滑行接殺美技澆熄勇士反撲氣焰。

費城人卡斯提阿諾攻守俱佳，3安猛打賞加上3分打點，指定打擊哈波（Bryce Harper）更是3支3完美演出。在主場2-2-1制度的分區系列賽，贏得首勝的客隊過去有71%晉級。