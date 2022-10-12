Puttin' up a three-spot. pic.twitter.com/7L9I5UI9Be — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 12, 2022

季末連休了5天，今年最強的球隊終於加入季後賽戰場，道奇12日在主場對決教士，首局打下兩分領先之後就沒再回頭，終場5比3戰勝教士（五戰三勝）。道奇先發投手烏瑞亞斯（Julio Urias）第5局遭遇亂流，不過4位中繼投手接力守住兩分領先，被讚為是牛棚的一場漂亮勝仗。

整個例行賽教士都在道奇身後苦追，雖然不可能趕上但也沒被甩太遠，最後闖進季後賽，還被《洛杉磯時報》揶揄是「我們道奇可愛的小老弟」。

克萊文傑（Mike Clevinger）撐不滿3局就被道奇打5分退場，包括崔伊騰納（Trea Turner）首局的陽春炮，以及威爾史密斯（Will Smith）、勒克斯第3局的長打，加上教士守備失誤，道奇6支安打拿下5分，效率勝過對手的7支安打。

Wil took this one way back 💥 #CaptureTheMoment pic.twitter.com/E82so8Uxws — San Diego Padres (@Padres) October 12, 2022

教士麥爾斯（Wil Myers）5局上敲出深遠飛球，左外野牆邊一位白鬍子球迷伸手要接，球打到他的手上掉回場內。聯盟檢視重播後裁判宣布維持原判，陽春全壘打！烏瑞亞斯接著被連敲兩安外加犧牲打失掉2分，投滿5局退場。後面菲利浦斯（Evan Phillips）、維西亞（Alex Vesia）、葛雷特洛（Brusdar Graterol）、馬丁（Chris Martin）幫他守住勝投。

以往在關鍵時刻常常投得險象環生的金柏若（Craig Kimbrel）這次直接被踢出分區系列賽名單。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）感謝金柏若在例行賽的貢獻，但深思熟慮之後還是決定不要讓他參賽。