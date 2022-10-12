有些女生看起來強悍又精明，一副什麼都搞得定的樣子，其實她們之中不少人是用強悍當做保護色，來掩飾自己柔軟的內心世界，《科技紫薇網》運勢專欄指出，天秤女、獅子女、天蠍女不會輕易對外人展現溫柔的一面，私下卻渴望有人能分擔、依靠。

▍第三名：天秤女

天秤女常被形容人美心善、優雅迷人，永遠都是一副完美的樣子，可以從容地應對一切，然而真相是，天秤女的心理壓力非常大，因為每天都要保持完美人設，覺得非常累，心中非常渴望有一個靈魂伴侶可以看穿自己的柔弱，讓她過得輕鬆一點。

▍第二名：獅子女

獅子女是天生女強人，朋友被欺負或是有煩惱，她都會伸出援手，但再怎麼勇猛頑強的獅子女，也有脆弱的一面，有時候也會想放下偽裝，當一個柔情似水的可愛女生，只是生活的坎坷太多了，獅子女只能強打精神，裝出一副無所畏懼的樣子。

▍第一名：天蠍女

天蠍女的狠是出了名的，誰要是碰觸到她的底線誰就得小心，對什麼事情都很有自己的想法，而且絕不讓步，再加上一副冰山美人的模樣，脆弱對天蠍女來說根本是絕緣體；其實天蠍女的高冷，都是自我保護的一種方式，總把最柔弱的地方隱藏在堅韌的外表下，等到深夜裡才靜靜地擦拭傷口，默默療傷。