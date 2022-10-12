警方破門偵破製造私菸集團。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方接獲線報有自製私菸集團藏身嘉義，經2個月蒐證調查，於8月期間破門而入，成員們見到員警上門鳥獸散，最後查緝陳姓等2名台籍犯嫌及5名越南籍逃逸移工到案，該廠以廉價菸草自製香菸，又以低價賣到檳榔攤、工地福利社、或外籍移工聚集場所，警方一共查扣香菸成品229萬7140支，換算共有11萬餘包。

刑事局電偵大隊於今年7月初接獲線報，嘉義地區有產製私菸集團，從國外走私廉價菸草，自創品牌製造私菸，再以低價賣到檳榔攤、夜市、工地福利社、或外籍移工聚集場所以牟取暴利，甚至還仿造日本知名品牌香菸外觀。

經專案小組長達2個月的調查蒐證，掌握該集團藏身於嘉義縣水上鄉一間鐵皮廠房，於8月25日會同高雄市、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局水上分局及嘉義縣財政局等單位執行查緝，叫來堆高機破門，一見員警上門所有人鳥獸散，還有人躲在輕鋼架上，並查獲68歲的陳姓男子及何姓男子等2名台籍犯嫌，另外還有5名越南籍逃逸移工到案。

現場查扣該不法集團香菸成品229萬7140支，總計共54箱，換算共有11萬4857包、煙絲41包共820公斤，每14公克可製成香菸1包，換算香菸5萬8571包、另外，6袋捲菸半成品，一共有90公斤，每14公克可製成香菸1包，換算香菸計6428包、還有22箱濾嘴、26箱捲菸紙、15罐高速濾嘴接合膠、8箱濾嘴紙、2具捲菸機，粗估市值高達新臺幣1500餘萬元。全案依違反《菸酒管理法》函送裁處，而5名逃逸移工則被送至移民署專勤隊。

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