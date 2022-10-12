辛綺依據每棵樹的氣根、莖脈及生長走向，以光絲呈現水被樹木往上吸住的動感，營造出「曾文溪」水流的氛圍。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

市長黃偉哲（右二）12日開箱展區，為大地藝術季暖身。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南大地藝術季將在15日開幕，在大隆田展區的亮點展件《沉水流光》，由藝術家辛綺運用不同色彩的螢光線材、光絲及燈纜等媒材，將原為軍營的大隆田，打造成「夜光森林」，視覺上則呈現水的動感，有如擁抱「曾文溪」水流的感覺，市長黃偉哲12日開箱展區，為藝術季暖身。

大地藝術季的展覽地點分為3大展區，包含總爺藝文中心、大隆田與渡拔地區，從15日開始，一直到明年1月29日，長達77天，橫跨元旦及農曆春節假期，將展出超過60件藝術作品，以及逾百場的文化探索體驗活動。

位於大隆田生態文化園區的大隆田展區，《沉水流光》是其中亮點展件，由藝術家辛綺依據每棵樹的氣根、莖脈及生長走向，以光絲呈現水被樹木往上吸住的動感，營造出「曾文溪」水流的氛圍。

黃偉哲說，大地藝術季為全台單一縣市幅員最廣闊、首倡聚焦溪流全域的藝術季，透過藝術季建立地方論述，以及對所處環境進行倡議與關懷的具體實踐，藉由《沉水流光》的開箱，更可一窺大地藝術季計畫發展的初衷，以及長達3年的研究及實地考察成果。

市府文化局表示，大隆田生態文化園區原為軍事營區，因此有哨所、塗鴉牆、精神立碑等遺跡，這些設施兼具自然與人文意象等多樣性，隨著大地藝術季到來，布置許多以巨型藝術裝置、攝影作品及光環境展件為主軸的作品，為園區帶來新面貌。