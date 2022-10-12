由《抓狂美術館》國際名導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）二度稱霸坎城金棕櫚獎電影《瘋狂富作用》在各大影展相繼放映後獲得好評，上周末於北美上映，美國片商使出超狂宣傳新招，推出憑票根就能免費打肉毒活動，不僅噱頭十足，更呼應電影內涵。

該片英文片名「Triangle of Sadness」源自醫美界用詞，悲情三角意指皺眉時在眉心產生皺紋而與雙眉眼輪廓形成一個倒三角形，也代表一個人有很多煩惱。導演分享整部片最初的靈感來源，「我有個女性朋友剛好坐在整形醫師旁邊，結果醫生說她的悲情三角皺紋很深，建議她只要打肉毒15分鐘就能消除。我覺得這很諷刺地反映了我們現代人對漂亮外表的過度執著，而沒有真正去關心一個人的心理健康。」

今（12日）亦釋出中文版預告，由哈里斯迪金森（Harris Dickinson）飾演的男主角參加模特兒試鏡展開序幕，然而，與女友名模雅雅一同登上奢華遊輪之旅過後，除了幫女友拍攝各式奢華打卡美照，更展開令人意想不到的荒誕翻轉。一群貴婦、一對網紅情侶、一個俄羅斯富豪，碰上一個美國共產黨，在一艘2.5億美金的遊艇上，即將上演一場失控風暴。《瘋狂富作用》將於12月9日在台上映。