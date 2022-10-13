【愛傳媒藺奕專欄】今年四月，我在瓊瑤阿姨的舊宅「可園」，寫下《瓊瑤阿姨的筆下，愛情世界沒有難民》，順手收藏一幅瓊瑤阿姨和小孫女可嘉祖孫倆人親手簽名的狗狗拼圖，沒想到很快就有了續集。

「可園」移居淡水，正在滬尾藝文休閒園區舉辦【多少秘密在其中：瓊瑤的拼圖世界】微型文物展，邀請金馬獎最佳造型設計得主、知名藝術家暨策展人賴蔚炅擔任策展顧問。

本展覽以多年蒐集、親手拼製的拼圖作品為展覽核心，其延續與傳承，由才華洋溢的孫女可嘉接棒。幾天前，可嘉提醒我有一個邀請藏家的〈拼圖回娘家〉展區，於是我突然多了一個娘家。

瓊瑤阿姨筆耕六十餘載，至今完成過過六十五本著作、十五部電影劇本、二十五部電視劇本等。所以每當有人問，為什麼中文在你手裡變得這麼浪漫，我都覺得很慚愧。

我們已經有了乾淨的天空、陽光和足夠的食物與飲水，還有徐志摩、張愛玲、席慕蓉和瓊瑤，稍微用心去臨摹，俯拾之間有太多薄物细故，我的書寫只是日常的折射，人間自浪漫才對。

特別在疫情壓抑的時代，生命就是需要大量冗餘的存在。没有冗餘的存在不是生命、是機器。然而很多生命没意識到冗餘的重要，很多人強調「效率」、努力消除冗餘，努力把自己活成一台機器。

感謝何姐的邀請和煒智精湛的導覽，當我在廣場眼見移植過來的鳳凰木花開了，讓我又想起那曾經造訪的「可園」。

在藍天和曾經的鳳凰木和火焰木雙塔照映之下，那些聲嘶力竭的親吻、無所事事的睡眠，時間曾靜止了一切，原來，人山人海裡有特別。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。