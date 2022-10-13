「化療是妳對抗癌症時的武器！」本身也是乳癌癌友的台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，許多癌友抗拒治療，是因為掉髮、不孕等這些副作用使他們卻步，後續未知的治療歷程是許多癌友對疾病最大恐懼，但現在已經有許多副作用緩解藥物，此時加強醫護溝通，才能降低不了解化療所產生的恐懼感。

服務過超過5千名病患的潘怡伶表示，化療的過程很辛苦，不過目前藥物治療已經進步許多，不僅有顯著的治療效果，副作用較少的同時，也有相對應的副作用緩解藥物，重要的是要多跟醫護溝通，讓他們成為最堅強的戰友。

中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心主任劉良智表示，乳癌是目前女性癌症發生率第一名，每年約1萬4千名新增患者，除了盛行率愈來愈高之外，另外一個趨勢就是年輕化，其中近半數的病人需要接受化療。

「過去傳統乳癌治療因為藥物選擇性不多，加上分類較粗糙，不管是哪種類型患者，都採取同一種治療方式，造成患者對化療充滿恐懼，甚至有患者擔心副作用而放棄治療！」劉良智說，現今乳癌不只分期，也依據乳癌細胞的組織型態分成四種類型，加上藥物發展進步，已讓乳癌治療走向個人化精準醫療趨勢。

「降階治療」成為現今醫師用藥的新策略，對於疾病風險較低的患者，以精準醫療取代過去小紅莓和紫杉醇類併用的「全套」治療，針對每個病患的狀況做藥物調整，有些風險較低的乳癌患者，就有機會可以進行無小紅莓的「半套」治療，減輕副作用的影響。劉良智強調，現今紫杉醇類的化療藥物，在臨床應用上不僅癌友副作用感受較小紅莓更低，亦可延長病患存活時間。

為響應每年10月乳癌防治月，台灣賽諾菲攜手台灣革瑞蔻癌醫智療藝術學會、台灣年輕病友協會共同發起「畫療醫廊」贈畫活動，邀請專業畫家將癌友化療期間的「感想」、「感受」和「感動」，透過畫筆揮灑成美麗的畫作，鼓勵病友相信醫療團隊，勇於接受治療。

「生病時大家都會認為自己是最孤單的，但其實妳真的不孤單！」這是潘怡伶理事長在走過荊棘之路後最想對乳癌病友說的話。搭配此次活動，病友們在化療期間的心情都搖身一變成為動人的畫作，作品皆收錄在年輕病友協會網頁中，期望能給癌友更多陪伴與力量。「畫療醫廊」作品網址：(https：／／www.typassn.org／news／1390／)。