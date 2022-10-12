17歲少年小宇（化名）今年中秋節時不慎在花蓮新城鄉的七星潭落水，奮力掙扎2個小時才游上岸，經送往花蓮慈濟醫院急診，發現其肺部因嗆水引發「吸入性肺炎」，且全身多處肌肉疼痛難耐，疑發生「橫紋肌溶解症」，但兩者症狀治療方法衝突，一個要給水、一個要排水，所幸在醫療團隊精準拿捏點滴輸液量及細心照護下，已健康出院。

小宇當時被送到慈院急診室時，不僅意識清醒，甚至不斷向醫護反應自己全身都非常痛，當天在兒科急診值班的兒童腎臟科主任陳明群第一時間判斷他狀況，可能引發橫紋肌溶解症，才會導致身體疼痛。

陳明群指出，橫紋肌溶解症是因人體肌肉急速損傷導致肌肉細胞壞死，除引發劇烈疼痛，肌肉細胞受損也會導致肌球蛋白滲漏，進入尿液形成肌球蛋白尿，嚴重時可能因急性腎小管受損引發急性腎損傷，有致命風險，確診後需盡快給予大量水分，讓肌肉滲漏出的肌球蛋白盡快從體內隨尿排出，減少對腎臟的損害。

雖然小宇送往醫院時還有意識，但對同時患有2種症狀的治療卻相對棘手，陳明群坦言，急性腎損傷和避免肺部呼吸功能惡化的治療方法，是相互衝突的，由於他有嗆水導致的吸入性肺炎，若情況惡化，可能導致死亡率高達40％至70％的「急性呼吸窘迫症候群（ARDS）」，因此治療時須限制水份的給予，以免造成肺部積水讓病況加劇。

所幸小宇在醫護團隊謹慎拿捏補充輸液量的多寡下，度過前期最危險的2至3日，且肺炎情況逐漸改善，大大降低惡化成ARDS的風險後，轉往普通病房，接受後續的腎臟、肺部以及肌肉復健治療，並在2周後順利出院。

「謝謝醫療人員的用心照顧，現在已經不會喘，身體也不痛了」小宇開心表示，幸好自己水性不錯，撿回一條命，雖然現在行動不太方便，但自己一直都保有運動習慣，之後也會按醫療團隊的建議，逐步完成復健項目，相信身體會越來越好。

慈院復健科醫師鄭弘裕指出，小宇的橫紋肌溶解症屬過度運動導致，因肌肉組織已遭破壞，短期內會出現使不上力的情況，可行走距離和時間都不長，需透過長時間的復健運動，讓身體適應，慢慢恢復肌力。