不少人認為，信任和誠實是感情中重要的基礎，日前一名男網友表示，和女友已經很久沒有發生性行為，但對方卻染上性病，還冒出鵪鶉蛋大小的怪異痘痘，追問女友好友才得知，這一切和她們常去的酒局有關，真相曝光後，也讓原PO當場崩潰。

「這下我真的無言」原PO在Dcard悲憤發文，表示自己和女友已經長達半年沒有發生性行為，女友總說被碩士論文逼得壓力山大，因此提不起性致，而原PO也選擇尊重和體諒。

而近日原PO發現，女友在睡覺時頻頻用手抓下體，「跟我說她很癢之類的」，懷疑可能被細菌感染，但某天女友疼痛難耐，還是執意出門喝酒紓壓，對此原PO雙手一攤，直說：「軟爛男是我，只能讓她去」。

不料，女友的身體每況愈下，就連走路都有困難，除了下體產生不少分泌物外，還長了一顆約鵪鶉蛋大小的痘痘，最後因為走路時布料磨擦導致痘痘破裂，才去醫院治療。

讓原PO傻眼的是，原先約好晚上要去看醫生，女友卻希望時間能夠提早，因為晚上還有一定要赴約的酒局，原PO聽了當場氣炸，拿起電話打給女友的好友，「我女朋友感染那麼嚴重，妳還讓她去喝酒，能不能讓她在家好好休息」。

出乎意料的是，對方回應，這場酒局勢在必行，因為已和某男子相約，「每次喝完那個男人會給她們一筆錢」，聽到這裡，原PO瞬間理智線斷裂，卻又不知該如何是好，「醫生說我女友得了很嚴重的性病，我實在是不知道該說什麼，只能怪我心太軟」。

文章一出，不少網友苦勸原PO趕緊去看醫生，並和女方分手，「你該做的是快去驗性病啊」、「鵪鶉蛋有點可怕…無法想像」、「怎麼聽起來像淋病或梅毒的膿包」、「還好她這半年都不給你碰，你趕快去驗一下吧」、「都玩出性病了，還不放生，你可以多愛自己一點嗎？」

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