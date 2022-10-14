王仁甫（右）幫峮峮（中）化妝獲得稱讚，左為蔡黃汝。（中視提供）

蔡黃汝、峮峮、王仁甫體驗搭乘熱氣球。（中視提供）

《飢餓遊戲》藝人們到台中驗輕航機。（中視提供）

廖科溢（左起）、峮峮、蔡黃汝、貝童彤、孫協志、江國賓、許孟哲、Una、王仁甫、康茵茵上《飢餓遊戲》玩遊戲闖關。（中視提供）

繼上周中視《飢餓遊戲》到訪台中進行「流連忘返的飢餓夏季之旅」，本集將接續上集，邀來廖科溢、貝童彤、Una、康茵茵、江國賓與主持人們一同展開旅程，讓五主繼續帶大家遊台中。當集藝人到腳底按摩店，製作單位出奇招，在5位按摩師傅中暗藏2位「不溫柔」的師傅，讓眾人既想放鬆又害怕成為籤王。

王仁甫在按摩腳底時，就頻頻尖叫，痛到用咬腳趾，試圖分散注意力，其餘人則是幸災樂禍。王仁甫事後分享：「雖然很痛，但是痛爽痛爽的。但被按到腎的那個點就特別痛，回去要好好保養腎。」

節目中，蔡黃汝與峮峮、王仁甫體驗熱氣球，但峮峮因為突然被叫醒，頂著素顏連褲子都沒穿；王仁甫則是光著上衣被蔡黃汝、峮峮壓著刷牙，甚至還露點。

3人在前往搭熱氣球的路上，王仁甫提議要幫素顏的峮峮化妝，在蔡黃汝、峮峮的指導下，王仁甫竟成功幫峮峮完妝，讓峮峮大讚王仁甫「很有天份」。3人搭著熱氣球上升到高點，宛如電影《天外奇蹟》畫面重現，景象非常漂亮。

本集亮點，是眾人到台中體驗輕航機飛行，還換上飛行裝非常帥氣。由於名額有限，大家爭先恐後都想體驗翱翔快感，唯獨孫協志、江國賓、峮峮三人因為怕高、怕暈，待在旁邊與世無爭，孫協志、江國賓還一搭一唱，孫協志就說：「基於人生健康考量，我還是在下面看他們飛。」江國賓則說：「人生健康考量的話，我是最有資格講的」，試圖為自己的膽小找藉口。

《飢餓遊戲》開播滿6周年，明（15日）下午1點將在台北遠百信義A13舉辦粉絲見面會，而節目在第57屆金鐘最佳人氣獎票選活動中，進入綜藝節目決選名單，票數已突破7萬票，5位主持人合體出席見面會，希望號召粉絲一起衝票數。

《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點在中天娛樂台播出。