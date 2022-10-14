民進黨新竹縣長參選人周江杰（左）提出青銀共廚理念。（周江杰團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣嬰兒出生率領先各縣市，國民黨新竹縣長參選人楊文科認為嬰幼兒的醫療照顧需求特別強勁，盤點新竹縣31家醫療院所，有55位幼兒專責醫師提供服務，收案人數為6000餘人、收案涵蓋率為40％，他宣示兩年內將把收案涵蓋率提升至50％以上。民進黨籍新竹縣參選人周江杰則倡議青銀共同廚房理念，當選後將鼓勵有意投入地方創生的在地年輕人，投入長輩共餐任務。

為落實嬰幼兒醫療照顧，楊文科就任縣長後在新竹縣推動幼兒專責醫師制度計畫，由兒科及家醫科醫師擔任3歲以下幼兒的專責醫師，採個案管理方式，落實初級照護與健康促進，建立醫師與幼兒一對一的專屬照護模式。

楊文科競選總部表示，幼兒專責醫師除提供幼兒的發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟等各項保健時程關懷與照護諮詢，若有特殊需求，也協助轉介或安排居家訪視，進而建立與公衛體系及社福體系的連結，共同守護幼兒平安健康長大。

今年9月底為止，新竹縣收案涵蓋率為40％，楊文科宣示兩年內將把收案涵蓋率提升到50％以上。同時持續推展幼兒專責醫師照護量能、提升幼兒醫療照護品質，讓專責醫師以醫療專業作為家長育兒的重要後援。

相較楊文科的幼兒照護政策，周江杰把眼光放在長輩身上，周江杰表示，他多次參加縣內長照據點的共餐活動，發現大多是老人家單純接受服務，當地的年輕人卻很少參與，對此他提出青銀共同廚房的理念。

「透過青銀共同廚房來完善長輩照顧。」周江杰表示，可從偏鄉優先試辦，因其人口分布較為散，距離也較遠，獨居者也可能因交通因素，進而減少社會參與的頻率，為建構其獨居生活卻不至社會參與低落之環境，成立青銀共同廚房，為社區長輩供餐提出另一種可能。避免社會孤獨死之憾事發生。