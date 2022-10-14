拜訪艾怡良之際，王淨趁機和歌后學習發聲的技巧。（國際富豪汽車提供）

金鐘視帝温昇豪和北影影后王淨拜訪葉君璋教練。（國際富豪汽車提供）

金鐘視帝温昇豪和北影影后王淨化身汽車銷售業務員，聯手拍攝《今天來個 VOLVO GO》，兩人拜訪演藝圈名人車主，前中華隊當家鐵捕葉君璋和金曲歌后艾怡良。

金鐘視帝温昇豪和北影影后王淨在和葉君璋教練的訪談中，也非常好奇對於身為職業比賽的教練，在面對比賽輸贏的哲學觀，葉君璋表示，「因為是職業比賽，輸贏對他們來說真的很重要，一定是希望每場球賽都能贏，但結果出來時，不管勝負，都還是要以正面的心態去面對，態度對了，就沒有調適的問題。」

而車主的艾怡良初次體驗休旅車 XC60 T8 ，享受休旅車的高視野駕馭感。和音樂一直很有緣的兩人，在拜訪艾怡良之際，王淨趁機和歌后學習發聲的技巧，艾怡良大方傳授祕訣之餘，不忘敲碗温昇豪何時要再發片？温昇豪笑回：「我真的蠻愛唱歌的，但並沒有特別要發唱片。」而最近在考慮買車的王淨，表示自己喜歡五門車或是小型休旅車，因為出門帶愛犬比較方便；自評以菜鳥駕駛來說，開車時屬於比較冷靜的類型，而說起平常開車時不為人知的癖好，王淨大方表示：「唱歌！越大聲越好。」

節目中温昇豪與王淨拜訪車主棒球金牌教練葉君璋，小時曾因為打壘球被砸歪鼻樑的王淨，為了節目克服恐懼與教練練習傳接球，平常喜歡透過電視轉播欣賞棒球賽事的她表示，「學生時期很喜歡和同學們一起看各校校隊之間的比賽，還會配上熱狗跟可樂。」而歷經台灣職棒元年熱潮洗禮的温昇豪，見到王牌教練非常開心，「我對於他們的運動細胞感到非常非常驚訝，不管是爆發力還是身體的協調性都很好。」至於被兩人視為偶像，看起來酷酷的葉君璋私底下則是個愛家好男人，平常休息時最常帶著小孩到戶外放電，被問到自己的開車技術如何，葉君璋笑回：「平常都開車去球場，自己覺得開車技術還不錯，反應算快。」

緊接著温昇豪與王淨前往錄音室拜訪車主金曲歌后艾怡良，王淨也趁機向歌后艾怡良請教發聲技巧，被問到會不會想發片一圓歌手夢？王淨謙虛表示，「唱歌對我來說是興趣，不太會把它當成工作的一部分。」而先前就曾與艾怡良一起在節目上合唱的温昇豪，對發唱片並不陌生，艾怡良因此鼓譟敲碗要他再戰歌壇，讓他笑回：「我是真的很愛唱，但沒有要發片。」

在温昇豪與王淨的力邀下，歌后艾怡良難得暢聊「車經」，有養毛小孩的她平常最常帶著愛犬上山下海，更透露最常跑的景點就是北海岸。有時候也會去民宿待個一天放空，因為一小時的車程對狗狗來說不會太疲勞，所以人狗都很自在。自認開車技術「還可以」的她更自曝開車的時候最喜歡在車上放嘻哈音樂，她笑說：「自己開車可以音量放到最大聲，有種瀟灑的感覺！」