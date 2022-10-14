中華郵政公司將於下周四（20日）發行民國111年版「台灣古蹟郵票」1套4枚，主題依序是專賣局、原台南水道、鄞山寺及鳳山縣舊城等，面值皆是8元。

中華郵政表示，專賣局座落在台北市中正區，建築初建於西元 1913年，西元1923年竣工。紅白相間的牆身極為醒目，外觀仿英國維多利亞時期紅磚造風格，中央塔樓華麗壯觀，現在是台灣菸酒股份有限公司企業總部。

原台南水道位於台南市山上區，西元1912年興建，西元1922年竣工。「水道」即現稱的自來水，淨水池外觀是天然石材與仿石塊組合而成的灰色建物，形制固若碉堡，見證衛生工程現代化的發展歷史。

鄞山寺座落在新北市淡水區，創建於西元1822年，亦是汀州會館，佐證汀州人來台開墾歷史，建築外觀保存完好，當時施工的屋脊泥塑亦相當完整，是全台僅有的閩西汀州形式廟宇。

鳳山縣舊城位於高雄市左營區，西元1722年首次興築土城，石城竣工於西元1826年，範圍包括東門、南門、北門、城牆、護城濠及北門外的鎮福社、拱辰井等，是台灣第一座石造城牆。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於10月18日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及預銷原圖明信片（中文癸戳），於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」https://stamp.post.gov.tw訂購。