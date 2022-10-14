年紀大的男人談感情比較有優勢嗎？一名女網友無奈表示，外貌平凡的爸爸年近60，不僅沒錢還脾氣差，沒想到竟然居然屢次外遇又劈腿，讓她直說爸爸根本是「渣男」，同時也疑惑，「阿姨們到底圖我爸什麼？」

原PO在Dcard以「爸爸是渣男怎麼辦？」為題發文，表示年近60的爸爸相貌普通，沒什麼存款，名下更沒有不動產，唯一代步的車還是前女友貸款買的，不僅如此，原PO還認為爸爸生活沒品味，不重視吃穿，家裡亂七八糟，就連房間都飄出陣陣霉味，嫌棄地說，「沒讀什麼書，脾氣又很差，沒有穩定的工作」。

但沒想到，這樣的爸爸竟然桃花運頗佳，自原PO有印象來，爸爸就時常外遇，還專挑「窩邊草」，原PO屢次撞見爸爸對阿姨們做出肉麻舉動，像是摸頭說：「乖啦」、把阿姨摟在肩上安慰：「沒事啦」，讓原PO直說，「看到真的好想吐」。

對此，原PO不禁納悶，通常一般人會想和大齡男子交往，無非就是看中口袋深、帥氣、性能力佳等條件，但上述3點原PO的爸爸全都不符，讓她好奇，「那些人到底圖我爸什麼？難道中年人的愛情，真的回歸到學生時期的單純，只追求感覺嗎？」

貼文曝光後引起熱議，其中有女網友認為，因為阿姨們過去常受到大男人主義壓迫，為了家庭各種隱忍，最後甚至失去自己，因此「阿姨遇到能以自己為中心的男人，就會覺得好像遇到夢想中的王子」。

也有其他網友留言，「玩咖不分年齡，都快60最不缺經驗」、「感覺對就對了」、「老渣男真的算常見」、「有時候男人出一張嘴，還是會有人淪陷下去」。