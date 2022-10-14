李嫌一度欲跳樓躲避警方查緝，但遭警肉身環抱壓制，訊後依竊盜、毒品等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

李嫌在犯案時，都會先騎機車到附近空地停放，再變裝並戴自製頭套後，才進入宮廟內行竊 。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

李嫌在犯案時，都會先騎機車到附近空地停放，再變裝並戴自製頭套後，才進入宮廟內行竊 。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東38歲李姓男子染有吸毒惡習，今年8月起陸續在東港、新園、林邊、崁頂等鄉鎮宮廟竊取香油錢，

屏東38歲李姓男子染有吸毒惡習，今年8月起陸續在東港、新園、林邊、崁頂等鄉鎮宮廟竊取香油錢，得手9次偷到6、7萬，廟方為此苦不堪言，案經警方循線追查後，終於12日逮獲李嫌，途中李嫌一度欲跳樓躲避警方查緝，但遭警肉身環抱壓制，訊後依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

警方指出，近2個月的宮廟香油錢竊盜案，犯案手法如出一轍，都是被人用砂輪機切割破壞香油錢箱鎖頭後，竊取香油錢箱內金錢，而經調閱監視器追查下，發現竊嫌在犯案時，都會先騎機車到附近空地停放，再變裝並戴自製頭套後，才進入宮廟內行竊 。

案經警方循線調查後，鎖定38歲李嫌涉有重嫌，12日持搜索票到李宅逮人，不料李嫌一見警方持搜索票上門，竟以飛快的速度奔跑至住家2樓，並試圖想從2樓陽台跳樓、藉以躲避警方查緝。

所幸警方警覺性高，當下立即以肉身環抱李嫌、阻止其逃跑，並將他壓制在地制伏，隨後在屋內起出作案工具、作案衣物及贓款等證物，以及一級毒品海洛因，訊後依竊盜、毒品等罪嫌送辦；警方表示，全案持續追查其他贓款的流向。

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