2022高雄電影節今（14日）開跑，公共電視與遠傳friDay影音合資的「你的婚姻不是你的婚姻」系列作品之一《尾號1314》擔任雙開幕片，導演鄭文堂、編劇張逸寧、藍葦華和李杏出席下午舉辦媒體見面會，藍葦華在劇中與李杏飾演一對分隔兩地的夫妻，試圖在循環爭吵中找到繼續的契機，戲外的他自曝與老婆也是「吵架吵得很赤裸」，還曾吵到快要離婚。

藍葦華坦言「結婚的前1、2年吵比較兇，之後慢慢磨合，懂得體諒對方後就比較好了」，並稱「吵架難免會講氣話嘛，不過後來有說好起爭執不要把這種話掛在嘴邊」，該劇探討婚姻議題，他也透露殺青後花了1、2週沉澱心情，直言戲中角色對自己的現實家庭關係很有幫助，也不忘分享夫妻相處之道，認為除了坦承面對外，在意對方感受也非常重要，但笑曝「不過我反應很遲鈍，有時候會聽不出老婆是在說反話，很常回家後就看到她臭臉。」

李杏剛好相反，她說自己脾氣較差，所以未來老公一定得脾氣好，但不愛大聲吵架，「我比較冷靜，能忍則忍，覺得吵架會耗損腦細胞，況且可能當下解決了問題，但情緒還沒」。目前單身的她也表示，交往時間幾乎都沒有維持很久，最長是3年多，讓她曾思考是不是自己的問題，也說自己很想結婚，但不會為了結婚而盲目找對象，若交往過程發現對方不適合走一輩子，「我會心裡有底，目前知道他是陪伴的對象，哪天決定分開再分開」。

談到片中2人的情慾戲，藍葦華直言「拍完我就走到樓下，心想終於拍完了、嚇死我了，很擔心自己沒到那個狀態」，更反虧李杏「經驗比較多」，李杏則表示之前已拍過很極致的床戲，這次的尺度相對得心應手，藍葦華也坦言有對方在自己安心很多。