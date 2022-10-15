湖人預計將於15日最後一場出戰國王的熱身賽，讓韋斯布魯克改從替補出發，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，這很可能是湖人總教練漢姆打算在例行賽讓他繼續替補上場的徵兆，甚至沃神加碼爆料湖人將於新球季某個時機點重啟韋少交易。

其實漢姆很早就有打算讓韋斯布魯克改打替補，希望他可以在湖人第二陣容得到更多發揮自由度，問題是上次韋少在例行賽與季後賽擔任替補，還是2008年11月29日的陳年往事，他更以先發1004場比賽暫居NBA現役球員第一，詹姆斯975場緊追在後。

如今隨著韋斯布魯克很可能在新球季例行賽替補上場，沃神更是加碼爆料湖人打算在例行賽期間重啟韋少的交易談判，「湖人在季前訓練營期間暫停了韋斯布魯克的交易談判，目的是組建陣容、裁掉球員與看看陣容效果如何。」

「湖人目前仍然擁有兩個首輪選秀權，以及韋斯布魯克即將到期的合約，」沃神表示，「所以在新球季交易截止日前，湖人肯定希望能在自由市場上運作且補強，所以可以預計的是，湖人將在新球季某個時間點再次探索把韋少交易出去的可能性。」