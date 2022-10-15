新冠肺炎延燒，不少民眾仍篩檢需求，輔大醫院近日收到私訊，民眾說到該院自費3500元做PCR篩檢，檢驗報告看不到Ct值，認為自己白花錢，氣得向民代申訴，沒想到醫院相關人員替他詢問負責單位，卻發現投訴的民眾檢驗結果是陰性，當然不會有Ct值。

輔大醫院小編13日在臉書粉專指出，某日突收到民眾私訊連問兩次，「為什麼我的PCR檢驗報告上，沒有Ct值？」投訴的民眾因為看不到自己的Ct值，認為自費3500元做篩檢的錢白花了，氣得跟民代申訴。

輔大醫院小編表示，詢問負責單位後，負責人員說，在醫院做PCR檢測，只要是陽性，報告上一定會有Ct值數據，而投訴民眾報告中沒有標註Ct值，「因為他是陰性」。

輔大醫院檢驗醫學科技術長王智鴻說，受檢者必須是陽性感染者才會驗得出Ct值，現行的儀器是針對檢體內病毒含量做偵測，若儀器在偵測時有達到最低偵測極限，就會呈現陽性反應，反之則為陰性。檢驗報告結果為陰性有兩種可能，第一是受檢人本身已沒有病毒，第二是受檢人檢體上的病毒量非常低，總而言之，陽性報告才有Ct值，陰性就不會有。