台中市長盧秀燕14日晚間舉辦首場大型造勢活動，合體國民黨其他9縣市女性候選人。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕14日晚間舉辦首場大型造勢活動，合體國民黨其他9縣市女性候選人。（競總提供）

台中市長盧秀燕14日晚上舉行首場大型造勢晚會，合體全台9位國民黨女性縣市長候選人，國民黨黨主席朱立倫也到場相挺，太平運動場湧入超過3萬人參加聯合大造勢。盧秀燕競選總部駁斥網紅四叉貓稱現場頂多1萬人的說法，指出椅子排到1萬5還是不夠，最後把湧入的人潮導到體育場看台上，這是原本沒有預料到這麼多人。

昨晚上太平運動場湧入超過3萬人參加聯合大造勢，台中市長盧秀燕壓軸上場致詞，盧秀燕不只強調媽媽市長執政的溫柔、細心、堅持、勇敢且具有同理心的施政措施，也強調媽媽有魄力能做大建設，隨後話鋒一轉，談起這次選舉所遭遇的抹黑。

不過，網紅「四叉貓」劉宇在臉書質疑，昨晚台中的「十全十美・女力挺台灣」盧秀燕造勢活動，他幫大家數好了，現場總共7200張椅子，加上螢幕前區塊，頂多1萬人。

盧秀燕競選總部今駁斥，當天一開始椅子就排1萬，後來19：00開場前就爆滿，椅子排到1萬5還是不夠，最後把湧入的人潮導到體育場看台上，這是原本沒有預料到這麼多人，也有網友提供多張照片顯示人潮洶湧！

（民眾提供）

盧秀燕競選總部感謝網友這麼關心造勢晚會，不過可能是被開場前的照片誤導，後續人潮爆滿，不只增加椅子，民眾還湧到體育場看台區。

盧秀燕競選總部也歡迎所有民眾未來繼續來參與盧秀燕造勢活動，站出來守護台中！

（民眾提供）