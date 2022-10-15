台中第13選區市議員候選人林昊佑15日下午於大肚成立競選總部，未料天公不做美，下起大雨久久未停，但現場千位鄉親不畏風雨，仍然熱烈支持，台中市長盧秀燕也趕回大肚支持；盧秀燕說，當初她選市長，市議員林汝洲二話不說相挺，現在林汝洲要交棒林昊佑，她也要來支持。

盧秀燕表示，別人看她和林汝洲是市長和市議員關係，但她與林汝洲更是情義相挺的夥伴。她4年前首次參選台中市長，林汝洲是第1個跳出來支持，她問「那你覺得會贏嗎？」，林汝洲說「人只要拼，一定會贏」，令她相當感動；而她首次參選市長的第1場造勢就在大肚，就是林汝洲幫忙舉辦，來了很多鄉親，給了她很大的信心，現在林汝洲要世代交棒給兒子林昊佑，她一定要來相挺。

盧秀燕說，林汝洲過去在議會開口，不是為了他自己，而是為了大肚的建設與福利，有求必應；華南路銜接向上路的工程，大肚鄉親等待10多年如今開工，而和美大橋，也將在27日舉辦開工典禮。現在林汝洲要退休，那她就需要林昊佑，且昊佑是新人，更需要大肚鄉親多幫忙。

林昊佑表示，他從出來參選到今天剛好80天，這段時間他很拼命，有時候1天跑10幾攤，很多鄉親也說1天能看到他2、3次，因為他是新人所以要很拼命，要讓大家看到他有決心去服務；這段日子他蒐集很多意見，提出3大願景4大政見。

林昊佑說，父親林汝洲服務33年，把時間都奉獻在大烏龍地區，電話也從不關機，他未來也要承擔這個責任；他也知道，他的成長過程除了父親，還有現場許多鄉親支持，因此他也要奉獻自己為地方付出，希望鄉親給新人1個機會。