46歲本土劇男星王燦，近年多演出八點檔反派角色，除了演技精湛外，更因為斯文斯文帥氣的外型，被粉絲封為「史上最帥反派」，出道27年的他拍過無數作品， 各地累積不少粉絲，原打算赴大陸發展，卻因要照顧罹患帕金森氏症的父親，不惜損失千萬推掉戲約留在台灣。

王燦表示父子倆最親密的時光居然是在病榻前。（圖／中時新聞網）

在一次採訪中，王燦表示，小時候父母離異，爸爸是軍人長期駐守外地，他幾乎是爺爺奶奶帶大，父子倆最親密的時光，居然是在病榻前。

在他的記憶裡，爸爸最後一次牽著他的手，是兩人前往醫院餐廳吃午餐那次，陪著父親度過最後的時光，他也努力盡孝，「我幫爸爸按摩、剪指甲，爸爸雖認得我，但叫不出我名字！」，最後父親在3年前病逝，他坦言「或許留在大陸發展，今天會很不一樣，但幸好能陪父親走完最後一程」。

他也提到全家人唯一一次出遊是在他五歲那年。（圖／王燦臉書）

王燦也提到，全家人唯一一次出遊，是在他五歲那年，他們一起去高雄澄清湖玩，媽媽帶他嘗試湖邊騎馬，爸爸則牽著他的手沿湖散步，還拍了許多照片留念，因為是唯一一次，也讓他感慨表示，至今仍印象深刻！而被問到休息這段期間都在忙什麼？王燦立刻轉換悲傷氣氛，笑笑表示自己根本閒不下來，除了維持運動習慣外，也試著下廚、接了各種公益活動，試著讓自己的生活更加充實。