選戰進入最後關鍵，張善政競選辦公室今（16）日發布由前國民黨文傳會主委、桃園市議員候選人凌濤，兼任張善政發言人，未來將與既有的競辦團隊合作，強化即時攻防火力，並隨行張善政公開行程，處理媒體需求及議題論述。

張善政競辦表示，民進黨從宏碁案、財產申報，排山倒海的抹紅抹黑政治操作，競辦在此時進一步強化發言系統與對外作戰力道，借重前國民黨文傳會主委、國民黨發言人凌濤的媒體經驗及問政火力，對外共同作戰。

張善政競辦進一步說明，凌濤自選戰開打以來，從林智堅論文案、新竹棒球場驗收、桃園航空城廠商品質、鐵路地下化工程延宕、八德國民運動中心北景雲計畫披露、鄭文燦及鄭運鵬違反防疫規定、陳吉仲研究案抄襲案，強硬檢驗，也對宏碁案相當熟悉，屢次在媒體鏡頭前強力辯護。

張善政競辦強調，桃園不能再讓民進黨肆無忌憚地揮霍，選戰倒數最後關頭，感謝必須兼顧自己選舉的凌濤及各區黨籍候選人在各個不同戰場，持續幫張善政贏得桃園市民的支持。