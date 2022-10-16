因「尼莎颱風」外圍環流影響，全台多處豪雨成災，台南市長黃偉哲表示，我們關切超大豪雨帶來北部及東北部的災情，祈願同胞無恙，中央地方協力攜手、同心重建家園。另外，他也指出，「台南都會區北外環道路第三期新建工程」路段即將開放通車，南科特定區F、G區開發也正全速進行中。明天台南要繼續拚。

黃偉哲今(16日)在臉書粉專貼出一張南科迎曦湖的照片，並表示，我們關切超大豪雨帶來北部及東北部的災情，祈願同胞無恙，中央地方協力攜手、同心重建家園。

另外，黃偉哲也表示，今晚讓大家看看南科的迎曦湖，黃絲巾飄舞飛揚的樣態，如同南科成為台南的驅動引擎。過幾天，北外環道路第三期也即將通車，而南科特定區F、G區開發正全速進行中。明天，台南繼續前進、繼續拚。

網友表示，「南科世界級帶動南部發展趨勢」、「南北一起加油～平安！黃偉哲市長辛苦了」。也有網友說，「原來它是黃絲巾」、「我以為是金蟒」、「原來這叫迎曦湖」、「美哉！」